Жителі Західної України їздять до країн ЄС в десять раз частіше, ніж жителі Східної

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Якщо на Півдні та Сході України до країн ЄС останнім часом їздили лише 2-5% громадян, то на Заході – майже 20%.

Поки що до країн ЄС регулярно їздять лише 10% українців nakonu.com

За останні два роки майже кожен десятий дорослий українець (10%) відвідував країни Європейського Союзу принаймні одного разу, свідчать дані опитування КМІС.

З них третина відвідували ЄС лише одного разу, третина – два рази, третина – три або більше разів.

На Заході України порівняно з будь-яким іншим регіоном мінімум утричі більше тих, хто відвідував ЄС за останні два роки – 19% проти 7% у Центрі, 5% на Півдні і лише 2% на Сході України.

Головними причинами відвідування ЄС є відпочинок (29% тих, хто відвідував ЄС за останні два роки, робили це саме з цією метою), відрядження (28%) і працевлаштування (18%).

Серед же тих, хто не відвідував ЄС, абсолютна більшість називали або причину відсутності можливості/засобів (49%), або відсутності необхідності (41%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 10 по 20 лютого 2017 року серед 2040 респондентів по всій Україні крім окупованих територій. Максимальна похибка вибірки - 3,3%.

За даними опитування Research & Branding Group, у лютому 2017 року приблизно третина дорослого населення України (34%) була в тій чи іншій мірі схильна скористатися введенням безвізового режиму з ЄС.