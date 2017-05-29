Заяву Луценка про "пожежний стан на Печерську" спрямують Вищій раді правосуддя

В Оболонському райсуді погодилися, що подібні висловлювання неприпустимі.
Як повідомляє "Громадське", відповідне рішення виніс суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев'ятко в ході судового засідання по справі про держзраду Януковича.
Мова йде про публікації генерального прокурора в Facebook, в якій він заявив, що "почне переживати за пожежний стан на Печерську", якщо Печерський райсуд продовжить виносити "милосердні" рішення при виборі запобіжного заходу затриманим екс-податківцям.
"Суд погоджується, що такі висловлювання, якщо вони були зроблені, є неприпустимими. Тому суд направить ці матеріали Вища рада правосуддя, який має повноваження розглянути ці заяви, в тому числі – щодо генерального прокурора України", – зазначив він.
Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.
Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.Hromadske.ua