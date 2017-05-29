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Заяву Луценка про "пожежний стан на Печерську" спрямують Вищій раді правосуддя

29 травня в 11:27

В Оболонському райсуді погодилися, що подібні висловлювання неприпустимі.

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ВРП розгляне неоднозначну заяву Луценка про "пожежному стані на Печерську"
Василь Артюшенко, DT.UA
Вища рада правосуддя повинна буде оцінити заяву генпрокурора Юрія Луценка про "пожежному стані на Печерську", в якому судді вбачають можливий тиск на суд.

Як повідомляє "Громадське", відповідне рішення виніс суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев'ятко в ході судового засідання по справі про держзраду Януковича.

Мова йде про публікації генерального прокурора в Facebook, в якій він заявив, що "почне переживати за пожежний стан на Печерську", якщо Печерський райсуд продовжить виносити "милосердні" рішення при виборі запобіжного заходу затриманим екс-податківцям.

"Суд погоджується, що такі висловлювання, якщо вони були зроблені, є неприпустимими. Тому суд направить ці матеріали Вища рада правосуддя, який має повноваження розглянути ці заяви, в тому числі – щодо генерального прокурора України", – зазначив він.

Дивіться фото: У прокуратурі підбили попередні підсумки спецоперації проти екс-податківців

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.

За матеріалами: Hromadske.ua
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Теги суд правосуддя пожежа
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