Заяву Луценка про "пожежний стан на Печерську" спрямують Вищій раді правосуддя

В Оболонському райсуді погодилися, що подібні висловлювання неприпустимі.

ВРП розгляне неоднозначну заяву Луценка про "пожежному стані на Печерську" Василь Артюшенко, DT.UA

Вища рада правосуддя повинна буде оцінити заяву генпрокурора Юрія Луценка про "пожежному стані на Печерську", в якому судді вбачають можливий тиск на суд.

Як повідомляє "Громадське", відповідне рішення виніс суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев'ятко в ході судового засідання по справі про держзраду Януковича.

Мова йде про публікації генерального прокурора в Facebook, в якій він заявив, що "почне переживати за пожежний стан на Печерську", якщо Печерський райсуд продовжить виносити "милосердні" рішення при виборі запобіжного заходу затриманим екс-податківцям.

"Суд погоджується, що такі висловлювання, якщо вони були зроблені, є неприпустимими. Тому суд направить ці матеріали Вища рада правосуддя, який має повноваження розглянути ці заяви, в тому числі – щодо генерального прокурора України", – зазначив він.

затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України. Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.