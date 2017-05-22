Завтра в Україні стартує основна сесія ЗНО 2017 року

Допуск абітурієнтів до пункту тестування з української мови та літератури триватиме з 10:15 до 10:50.

В Україні відкривається чергова сесія ЗНО

23 травня тестуванням з української мови та літератури відкриється основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання () 2017 року. Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Наголошується, що допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, а початок ЗНО заплановано на 11:00.

В УЦОЯО нагадали, що вхід учасників на місця проведення ЗНО здійснюється за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката ЗНО; паспортe або іншого документe, серія і номер яких зазначені в Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні; Запрошення-перепустки учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасникам ЗНО також радять заздалегідь ознайомитися з адресою проходження ЗНО з української мови та літератури, який вказано в запрошенні-перепустці на інформаційних сторінках.

Нагадаємо, відповідно до соцопитування фонду "Демократичні ініціативи", населення України стабільно підтримує систему вступу до вишів через зовнішнє незалежне оцінювання.

Детальніше про основні напрями розвитку ЗНО читайте в статті Оксани Онищенко "ЗНО — ватерпас реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".