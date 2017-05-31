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Завершилося голосування за новий склад Ради громадського контролю при НАБУ

31 травня в 21:48

Голоси за кандидатів віддали понад 17 тисяч чоловік.

НАБУ
В Громадську раду при НАБУ увійдуть 15 осіб
НАБУ
О 21:00 середи, 31 травня, завершився голосування за кандидатів у члени Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, яке почалося в 9:00.

У голосуванні взяли участь 17 тисяч 181 громадянин України.

"Це найбільша кількість виборців в інтернет-голосуванні за кандидатів у члени громадських рад при різних державних органах", – повідомили в прес-службі НАБУ ввечері в середу.

Офіційні результати голосування будуть оприлюднені на офіційному сайті НАБУ у вівторок, 6 червня, до 18:00.

У той же час, самостійно підрахувати голоси зможуть всі бажаючі, так як протокол голосування відкритий, зазначили в НАБУ.

Кандидат у члени Ради громадського контролю при НАБУ, представник "ГО Автомайдан" Сергій Хаджинов оприлюднив попередні результати підрахунку голосів у відкритому протоколі.

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Згідно із закону "Про Національне антикорупційне бюро України", Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання –  забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань Національного бюро, розглядає звіти і затверджує висновок щодо них, два її представники входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро.

Нагадаємо, на засіданні в п'ятницю, 26 травня, Кабінет міністрів призначив аудитором НАБУ українського правознавця, доктора юридичних наук Михайла Буроменського. Його кандидатуру на затвердження уряду виніс прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За матеріалами: DT.UA
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