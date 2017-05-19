Затриманий на хабарі співробітник звільнився з НАБУ у лютому

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У НАБУ спростовують факт затримання діючого співробітника Бюро на Сумщині.

У НАБУ не підтвердили інформацію про затримання діючого співробітника на хабарі НАБУ / Flickr

Національному антикорупційному бюро заявляють, що затриманий ГПУ на хабарі Олександр Самковий звільнився з Бюро наприкінці лютого 2017 року. Цю інформаціюпідтвердили у прес-службі НАБУ.

"Жодного з діючих співробітників НАБУ наразі не затримано за фактом вимагання неправомірної вигоди або скоєння будь-якого іншого злочину. Наведена раніше інформація, не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі, додавши, що Самковий не працює у Бюро з лютого поточного року.

На запитання про розміщену на сайті НАЗК і датовану 6 квітня 2017 року декларацію Самкового, де місцем роботи позначено НАБУ, у Бюро акцентували, що він подавав декларацію за минулий рік.

Ввечері 19 травня ГПУ оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA, затриманий разом з поки не ідентифікованим спільником вимагав у громадянки кошти за закриття провадження щодо ухиляння від сплати податків на суму у 4 мільйони гривень, зареєстрованого Державною фіскальною службою.

"14 травня підприємець написала заяву, 15 травня відбулася її перша зустріч зі злочинцями, які від початку вимагали 300 тисяч гривень. У процесі переговорів вони "сторгувалися" на 150 тисяч і сьогодні їх взяли під час передачі грошей", - розповіли джерела DT.UA.

Співрозмовник, також, зазначив, що затриманий Самковий виїжджав на місце ДТП, яке скоїв 14 травня нетверезий працівник НАБУ. У прес-службі бюро цю інформацію DT.UA підтвердити не змогли.