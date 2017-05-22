Затриманий на хабарі співробітник НАБУ зможе вийти під заставу в 15 млн грн

За даними попереднього розслідування, хабарник був чинним співробітником НАБУ і нікуди не звільнявся.

Чи то колишнього, чи то діючого співробітника НАБУ відпустили під заставу НАБУ / Flickr

Суд обрав затриманому на хабарі співробітникуНАБУ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 15 млн грн, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Зарічний райсуд міста Суми обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб затриманому в Києві на хабарі у 150 тис. доларів співробітнику правоохоронних органів, який, за даними досудового розслідування, є співробітником НАБУ. Також суд визначив йому альтернативу триманню під вартою – внесення застави у розмірі майже 15 млн грн", - написала вона на своїй сторінці Facebook.

Інший підозрюваний затриманий на 60 діб з альтернативою внесення застави в 3 млн грн, додала вона.

Прес-секретар зазначила, що зараз "перевіряється інформація про те, що затриманий був звільнений з Національного антикорупційного бюро України".

Увечері 19 травня Генеральна прокуратура оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA, затриманий разом із спільником вимагав у власниці торгової марки 300 тис. доларів за закриття провадження про ухилення від сплати податків на суму 4 млн грн, зареєстрованого в Державній фіскальній службі.

При отриманні 150 тис. доларів його затримали співробітники СБУ при процесуальному керівництві обласної прокуратури.

У НАБУ стверджують, що Самковий звільнився з Бюро ще в лютому. За даними ряду ЗМІ, до приходу в НАБУ Самковий тривалий час працював в СБУ.