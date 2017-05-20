Затриманий на хабарі екс-співробітник НАБУ отримав 15,5 млн грн вихідної допомоги

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У ГПУ підтвердили особу затриманого.

У декларації Самкового є згадка про його звільнення Лариса Сарган / Facebook

Колишній заступник начальника відділу оперативно-технічного управлінняОлександр Самковий, якого 19 травня затримали при отриманні хабара, отримав понад 15,5 мільйонів гривень матеріальної допомоги при звільненні.

У графі "Доходи, в тому числі, подарунки" його електронної декларації зазначено отримання 15 мільйонів 591 тисячі 679 гривень грошової допомоги.

Те, що співробітники СБУ затримали саме Самкового, підтвердила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Увечері 19 травня ГПУ оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA, затриманий разом з поки ще неідентифікованим спільником вимагав у власниці торгової марки 300 тисяч доларів за закриття провадження про ухилення від сплати податків на суму у 4 мільйони гривень, зареєстрованого Державною фіскальною службою.

Під час отримання 150 тисяч доларів його затримали співробітники СБУ при процесуальному керівництві обласної прокуратури.

У НАБУ стверджують, що Самковий звільнився з Бюро ще в лютому. За даними ряду ЗМІ, до приходу до НАБУ Самковий тривалий час працював у СБУ.