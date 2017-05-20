Затриманий на хабарі екс-співробітник НАБУ отримав 15,5 млн грн вихідної допомоги

У ГПУ підтвердили особу затриманого.
У графі "Доходи, в тому числі, подарунки" його електронної декларації зазначено отримання 15 мільйонів 591 тисячі 679 гривень грошової допомоги.
Те, що співробітники СБУ затримали саме Самкового, підтвердила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Увечері 19 травня ГПУ оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA, затриманий разом з поки ще неідентифікованим спільником вимагав у власниці торгової марки 300 тисяч доларів за закриття провадження про ухилення від сплати податків на суму у 4 мільйони гривень, зареєстрованого Державною фіскальною службою.
Під час отримання 150 тисяч доларів його затримали співробітники СБУ при процесуальному керівництві обласної прокуратури.
У НАБУ стверджують, що Самковий звільнився з Бюро ще в лютому. За даними ряду ЗМІ, до приходу до НАБУ Самковий тривалий час працював у СБУ.DT.UA