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Затриманих податківців доставляють у Печерський районний суд Києва

24 травня в 17:11

Час початку судових засідань, на яких планують обрати затриманим міри запобіжного заходу, ще не визначено.

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Фото МВС України

У Печерський районний суд Києва надійшло 4 клопотання про обрання запобіжного заходу затриманим в рамках антикорупційної спецоперації податківцям, повідомляє УНІАН.

У прес-центрі в прес-центрі Судової влади України відзначили, що в Печерський райсуд надійшло 4 клопотання про обрання запобіжного заходу затриманим особам у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації і зловживання службовим становищем). Буде розглядати ці клопотання суддя Катерина Москаленко.

Час початку судових засідань ще не визначено.

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Поліція і військова прокуратура проводять одночасно 454 обшуку у екс-податківців Клименко. Вже затримано 23 особи.

За матеріалами: УНІАН , Facebook/УНIАН ,
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