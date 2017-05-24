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Заступник директора НАБУ розцінює відкриту проти нього справу як тиск на бюро

24 травня в 13:18

За словами Гізо Углави, дії співробітників ГПУ щодо нього незаконні.

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Заступник голови НАБУ прокоментував розслідування, розпочате щодо нього Генпрокуратурою
НАБУ / Flickr
Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Гізо Углава вважає провадження, відкрите в його відношенні Генпрокуратурою, актом тиску на бюро.

"Я розцінюю це як тиск на НАБУ", – заявив він у коментарі агентству "Українські новини".

За його словами, дії співробітників ГПУ щодо незаконні.

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Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України почали розслідування проти першого заступника директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Гізо Углави за підозрою в приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу та ухиленні від сплати податків.

За матеріалами: Українські новини
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