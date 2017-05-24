Заступник директора НАБУ розцінює відкриту проти нього справу як тиск на бюро

За словами Гізо Углави, дії співробітників ГПУ щодо нього незаконні.
"Я розцінюю це як тиск на НАБУ", – заявив він у коментарі агентству "Українські новини".
За його словами, дії співробітників ГПУ щодо незаконні.
Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України почали розслідування проти першого заступника директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Гізо Углави за підозрою в приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу та ухиленні від сплати податків.Українські новини