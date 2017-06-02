Замах на Осмаєва: що відомо

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Стан Осмаєва після замаху залишається важким. За даними ЗМІ, у нього переламані ключиці та пробиті легені. а кілька куль застрягли у хребті.

У Києві невідомий скоїв замах на вбивство чеченських добровольців – учасників АТО Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, які в 2014 році служили в батальйоні МВС "Київ-2" . В результаті замаху Адам Осмаєв і сам кілер отримали важкі поранення, за їх життя борються лікарі.

Що сталося?

Увечері 1 червня Адам Осмаєв і його дружина Аміна Окуєва зустрілися на Подолі в Києві з особою, що раніше представилась подружжю журналістом французького видання Le Monde.

Дана зустріч, за словами Аміни Окуєвої, була вже четвертою. В ході зустрічі, призначеної нібито для проведення інтерв'ю, злочинець дістав з коробки пістолет і зробив кілька пострілів в Осмаєва, поки вони перебували в автомобілі.

Його дружина Аміна Окуєва негайно відкрила у відповідь вогонь з нагородної зброї, поранивши нападника. Вона також надала чоловікові невідкладну медичну допомогу. Осмаєв та кілер доставлені до 17-ї лікарні Києва, їх стан оцінюють, як важкий.

Особа вбивці

Як повідомив DT.UA глава прес-служби МВС Артем Шевченко, зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.

За словами Аміни Окуєвої, вбивця увійшов до ни[ в контакт, пославшись на одного з журналістів "Шустер.Live".

"Оскільки єдиний, з ким я спілкувалася, "шустерлайфовским" був контакт – це Олексій Стукало, раніше він був гостьовим редактором, (у мене зберігся його номер і контакт на Фейсбуці) і я написала СМС. Попросила підтвердити, чи дійсно ця людина з французької газети, і він підтвердив", – розповіла вона журналістам.

Кілер розповідав подружній парі, що французька газета хоче зробити з ними цикл інтерв'ю у зв'язку з тим, що у Франції до влади прийшли нові, демократичні сили.

Окуєва зазначає, що у неї були сумніви з приводу особистості цієї особи, хоча вона й справляоа враження інтелігентної європейської людини. При цьому, нападникдобре говорив російською.

Перед тим, як відкрити вогонь, вбивця, за словами Окуєвої, сказав, що у нього для них є "подарунок від редакції".

Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що злочинець отримав українські документи на ім'я Олександра Дакара в лютому минулого року. Він додав, що особу зловмисника слідству ще належить встановити, а також висловив впевненість, що злочинець є агентом російських спецслужб.

Версією слідства

За словами Антона Геращенка, слідство буде розробляти різні версії, основною з яких є "російський слід". Депутат переконаний, що вбивцю надіслали російські спецслужби.

Глава прес-служби МВС Артем Шевченко, в свою чергу, припустив, що мотивами замаху на подружжя стали їх патріотична позиція, участь у добровольчому русі та громадянська активність.

Слід зазначити, що в Росії Адам Осмаєв перебуває у розшуку за підозрою в підготовці замаху на президента Росії Владимра Путіна. У березні 2014 року Осмаєв звернувся до української влади з проханням надати йому українське громадянство.

Після загибелі Іси Мунаева в 2015 році Осмаєв взяв на себе обов'язки командира Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва.

В той же час, Служба безпеки України на поточний момент не може надати підтвердженої інформації про причетність російських спецслужб дозамаху на учасників АТО Адама Осмаєва і Аміну Окуєву.

Стан постраждалих

Станом на ранок 2 червня стан чеченського добровольця Адама Осмаєва після замаху залишається важким – за даними ЗМІ, у нього переламані ключиці і пробиті легені, а кілька куль застрягли в хребті. Зараз потерпілий знаходиться в 17 лікарні Києва.

Кілера, що напа на нього - 4 кульових поранення. Йому видалили частину легенів.