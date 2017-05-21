Законодавство не сприяє зменшенню зловживань з батьківськими грошима у школах

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Чинне законодавство акцентує увагу на одержувачах внесків, а не на донорах.

Міжнародні експерти радять як зменшити зловживання батьківськими грошима в школах

Існує ряд факторів, які ускладнюють викорінення зловживань з батьківськими внесками у фонди шкіл, серед них недосконале законодавство. Хоча є рекомендації міжнародних експертів, які допомагають зменшити зловживання. Про це у своїй статті для DT.UA пише Оксана Онищенко.

"Крім іншого, законодавство акцентує увагу на одержувачах внесків, а не на донорах. Батьків, які дають школі велику грошову готівку і погоджуються не документувати її, ніхто до відповідальності не притягне. А якщо б було інакше, можливо, батьки учнів вимагали б від школи зазначати в договорі не тільки суми внесків, але і мету їх використання", - пише автор.

Ускладнює процес і процедура держзакупівель.

"Якщо школа закуповує якісь товари і послуги з своїх спеціальних фондів (куди йдуть і батьківські гроші), вона повинна дотримуватися процедури державних закупівель, коли вартість послуги перевищує певну суму і хоча б частково фінансується з державних джерел. А значить, треба затверджувати плани закупівель і самі закупівлі. Це довго і складно, простіше "порішати" все неофіційно. Можливо, частково цим пояснюється той факт, що кошти, виділені школам державою, використовуються не "під нуль". Другий рік поспіль понад 2 млрд грн освітньої субвенції залишаються на рахунках місцевої влади", - зазначає автор.

Міжнародні експерти дають рекомендації, які дозволять уникнути зловживань, зокрема необхідно полегшити навантаження, яке лежить на школах і дитсадках у питанні розпорядження батьківськими внесками.

"Зробити це можна, зменшивши кількість законів і підзаконних актів, що застосовуються з цього питання, а також дозволивши школам і дитсадкам розпоряджатися грошовими внесками за межами системи Державного казначейства, відкриваючи власні рахунки в комерційних банках, — в обмін на більш сувору підзвітність і зовнішній контроль, наприклад шляхом незалежних аудитів і чітких наслідків за зловживання", — цитує автор міжнародних експертів.

Детальніше про махінації з батьківськими грошима читайте у статті Оксани Онищенко "Капкан у гаманці. Як захистити батьківські благодійні внески від зловживань" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".