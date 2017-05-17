Західні дипломати стурбовані безпекою ЛГБТІ-спільноти в Україні

Кілька дипломатичних представництв у Києві вивісять райдужний прапор, щоб відзначити Міжнародний день протидії гомофобії та трансфобії.

Українців закликали поважати право на мирні збори та право на свободу від дискримінації Українська правда

Представництво ЄС в України оприлюднило спільну заяву послів Австрії, Бельгії, Канади, Данії, Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та США.

"Після деяких інцидентів з проявами насильства у минулому, міжнародна спільнота продовжує висловлювати занепокоєння щодо безпеки ЛГБТІ-українців (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсекс-людей), їхніх друзів, родин та всіх, хто підтримує толерантність і рівність в Україні", - йдеться в заяві.

Як нагадали дипломати, тема цьогорічного Маршу рівності, який планується на 18 червня 2017 року в Києві – "Країна для всіх!".

"Після мирного проведення заходів минулорічного КиївПрайду та цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення, гаслом якого було "Шануймо розмаїття", ми закликаємо всіх скористатися цим успішним досвідом і продовжити підтримку рівності в Україні. Ми спільно закликаємо поліцію та міську владу підтримати й захистити право ЛГБТІ та тих, хто їх підтримує, на проведення Маршу рівності", - наголосили посли.

Дипломатична спільнота планує спостерігати за маршем і долучитися до нього, що відображатиме нашу відданість справі просування прав людини та рівності, йдеться в заяві.

На знак солідарності із ЛГБТІ-спільнотою та цінностями розмаїття, 17 травня кілька дипломатичних представництв у Києві вивісять райдужний прапор, щоб відзначити Міжнародний день протидії гомофобії та трансфобії.

Раніше представник організації KyivPride Зорян Кісь заявив, що Марш рівності в цьому році пройде на головній вулиці столиці. "Ми з Нацполіцією прийшли до компромісу, що марш буде проходити на Хрещатику", - сказав він.

За даними опитування Центру Разумкова, серед тих груп, з представниками яких респонденти не хотіли б жити по сусідству, жителі України найчастіше згадували наркоманів (94% не хотіли б жити з ними по сусідству), алкоголіків (82%), гомосексуалів (67%), людей, хворих на СНІД (43%).