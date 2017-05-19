Загрози життю постраждалих при ДТП в Туреччині українських туристів немає – МЗС

Постраждалі перебувають під медичним спостереженням.
"Постраждалі в ДТП в Туреччині громадяни України продовжують перебувати у місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає.", – йдеться в повідомленні департаменту у Twitter.
Постраждалі у ДТП #Туреччина громадяни України продовжують перебувати в місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає. pic.twitter.com/8TD986ocCa— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 мая 2017 г.
Раніше повідомлялося, що в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, на борту якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше 17 осіб.
Турецьке видання Hurriyet зазначало, що двоє серед 17 поранених – громадяни Туреччини.
В Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що громадяни України, які постраждали під час ДТП, були досправлені до лікарні. Посольство, страхова компанія та туристичний оператор надали їм допомогу.DT.UA