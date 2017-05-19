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Загрози життю постраждалих при ДТП в Туреччині українських туристів немає – МЗС

19 травня в 10:45

Постраждалі перебувають під медичним спостереженням.

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Постраждалі в Туреччині українці перебувають у лікарні
Hurriyet Daily News
Життю громадян України, які постраждали внаслідок ДТП в Туреччині 18 травня, нічого не загрожує, заявили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Постраждалі в ДТП в Туреччині громадяни України продовжують перебувати у місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає.", – йдеться в повідомленні департаменту у Twitter.

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Раніше повідомлялося, що в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, на борту якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше 17 осіб.

Турецьке видання Hurriyet зазначало, що двоє серед 17 поранених – громадяни Туреччини.

В Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що громадяни України, які постраждали під час ДТП, були досправлені до лікарні. Посольство, страхова компанія та туристичний оператор надали їм допомогу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна ДТП Туреччина
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