Загрози життю постраждалих при ДТП в Туреччині українських туристів немає – МЗС

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Постраждалі перебувають під медичним спостереженням.

Постраждалі в Туреччині українці перебувають у лікарні Hurriyet Daily News

Життю громадян України, які постраждали внаслідок18 травня, нічого не загрожує, заявили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Постраждалі в ДТП в Туреччині громадяни України продовжують перебувати у місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає.", – йдеться в повідомленні департаменту у Twitter.

Постраждалі у ДТП #Туреччина громадяни України продовжують перебувати в місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає. pic.twitter.com/8TD986ocCa — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 мая 2017 г.

Раніше повідомлялося, що в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, на борту якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше 17 осіб.

Турецьке видання Hurriyet зазначало, що двоє серед 17 поранених – громадяни Туреччини.

В Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що громадяни України, які постраждали під час ДТП, були досправлені до лікарні. Посольство, страхова компанія та туристичний оператор надали їм допомогу.