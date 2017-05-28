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Загони рятувальників та поліцейських евакуюють мешканців Красногорівки

28 травня в 14:16

До міста прибули додаткові патрулі правоохоронців та техніка.

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Красногоровка обстрел < >
Мешканців Красногорівки евакуюють з-під обстрілів Фото Національна поліція України

Красногоровка обстрел
Мешканців Красногорівки евакуюють з-під обстрілів
Національна поліція України
У постраждалу від обстрілів бойовиків Красногорівку для надання допомоги цивільному населенню спрямовані понад 50 правоохоронців та десять одиниць транспорту, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

"Наразі в Красногорівку для надання допомоги спрямовані додаткові групи поліції. Наряди об'їжджають місто. Їх завдання – фіксація наслідків обстрілу та виявлення людей, яким потрібна допомога", - зазначив Князєв.

Він також звернувся до прихильників терористів.

"Сьогодні ви обстріляли та зруйнували школу, лікарню та сім будинків у Краногорівці. Поліція та рятівники евакуюють людей", - повідомив голова Нацполіції прихильникам "руського миру".

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Нагадаємо, вранці 28 травня бойовики НЗФ Донбасу з артилерійських систем великого калібру, танків і "Градів" розпочали обстріл Красногорівки який тривав протягом трьох годин.

Внаслідок ворожого обстрілу наполовину зруйнована районна лікарня, пошкоджені житлові будинки, автомобілі мешканців населеного пункту та карети швидкої допомоги. Снарядами окупантів пошкоджено місцевий водогін та каналізацію, є проблеми з водопостачанням. Вісім осіб отримали легкі поранення, з них двоє – пацієнти лікарні. 

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл допомога поліція бойовики Донбас
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