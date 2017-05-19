Заборону російських соцмереж пояснили тим, що дані потрапляють до ФСБ

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Під час війни українці передають свої дані російським спецслужбам. Українська влада не може з цим миритися.

Українці віддають свої дані до ФСБ depositphotos.com / Vadymvdrobot

Одним з аргументів на користь заборони російських соцмереж і поштових сервісів є те,, заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України Валентин Петров.

"Є вагома аргументація, щоб запроваджувати санкції. Якщо йдеться про онлайн-сервіси, в цілому це міркування національної безпеки, якщо більш детально йти, перше, це безпека даних. Дані, які передаються російським сервісам, зберігаються в Росії, знаходяться в повному розпорядженні і під контролем російської сторони", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, таким чином персональні данні українців потрапляють під повний контроль ФСБ. "Це те, що називається Big Data", - сказав він.

"Ми не можемо з цим миритися, особливо під час гібридної війни", - наголосив представник СНБО.

Про санкції з 53-ї хвилини:

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.