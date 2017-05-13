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Заарештований підозрюваний у замаху на Чорновол

13 травня в 19:39
Чоловіка підозрюють у скоєнні замаху на умисне вбивство.
Татьяна Черновол
Ймовірний організатор замаху на Чорновол заарештований
Вікторія Мамотюк / Facebook
Підозрюваний в замаху на нинішнього народного депутата Тетяну Чорновол затриманий на 60 діб, повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, Печерський суд задовольнив клопотання Генпрокуратури про взяття підозрюваного під варту на 60 діб. Розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі прокуратури.
 
У січні цього року підозрюваного затримали в Мінську. У травні він був екстрадований в Україну. За даними Нацполіціі, чоловіка підозрюють у скоєнні замаху на умисне вбивство.
 
"Правоохоронці встановили, що в листопаді 2013 року саме він шляхом підкупу схилив 4 осіб до вчинення умисного вбивства Чорновіл", - сказав спікер Нацполіціі.

Нагадаємо, на Тетяну Чорновіл напали в ніч з 24 на 25 грудня 2013 року на Бориспільській трасі. У неї були зафикисровано струс мозку, зламаний ніс, численні гематоми.

Прес-служба МВС повідомила, що міліція встановила особи трьох осіб, причетних до нападу на журналістку Тетяну Чорновол, двоє з них затримані і з ними проводять слідчі дії.

Також повідомлялося про те, що в Броварах знайшли автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, які скоїли напад на журналістку Тетяну Чорновіл.

 
За матеріалами: Українська правда
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