Заарештований підозрюваний у замаху на Чорновол

За його словами, Печерський суд задовольнив клопотання Генпрокуратури про взяття підозрюваного під варту на 60 діб. Розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі прокуратури. У січні цього року підозрюваного затримали в Мінську. У травні він був екстрадований в Україну. За даними Нацполіціі, чоловіка підозрюють у скоєнні замаху на умисне вбивство. "Правоохоронці встановили, що в листопаді 2013 року саме він шляхом підкупу схилив 4 осіб до вчинення умисного вбивства Чорновіл", - сказав спікер Нацполіціі.

Нагадаємо, на Тетяну Чорновіл напали в ніч з 24 на 25 грудня 2013 року на Бориспільській трасі. У неї були зафикисровано струс мозку, зламаний ніс, численні гематоми.

Прес-служба МВС повідомила, що міліція встановила особи трьох осіб, причетних до нападу на журналістку Тетяну Чорновол, двоє з них затримані і з ними проводять слідчі дії.

Також повідомлялося про те, що в Броварах знайшли автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, які скоїли напад на журналістку Тетяну Чорновіл.