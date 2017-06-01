За тиждень в Донбасі поранені дев'ять мирних жителів – Хуг

Головну загрозу для них становлять міни та снаряди, що не розірвалися.

В ОБСЄ пояснили, чому гинуть мирні жителі Донбасу

протягом минулого тижня стали дев'ять мирних жителів, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг.

"Ми підтвердили дев'ять постраждалих від бойових дій серед цивільного населення – шість жінок і троє чоловіків. П'ятеро з цих людей – в Яковлівці, Олександрівці, Горлівці, Донецьку. Четверо – в Авдіївці і Красногорівці", - повідомив Хуг під час брифінгу в Києві у четвер.

Однією з причин збільшення жертв серед мирного населення є мінна небезпека. За словами заступника голови Місії, в першу чергу від вибуху закладених мін і снарядів, що не розірвалися, страждають мирні жителі.

Крім того, Олександр Хуг нагадав про ті перешкоди, з якими стикаються спостерігачі в зоні проведення антитерористичної операції.

"Минулого тижня ми зафіксували 34 випадки обмеження свободи пересування наших патрулів. З них 20 випадків мали місце або біля ділянок з розведення, або безпосередньо на них. Сторони обіцяли вилучити міни або боєприпаси на цих ділянках, однак обіцянку не виконали. У патрулів немає повного доступу до цих ділянок. Інші 14 випадків сталися на непідконтрольних Києву ділянках", - додав він.

З 653 спостерігачів СММ ОБСЄ 573 працюють на Сході України.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг розповів про 116 постраждалих цивільних в зоні АТО. Зокрема, з початку року в зоні АТО загинула 21 людина та отримали поранення ще 95 осіб.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області розповіли про п'ятьох загиблих мирних мешканцях Авдіївки і ще 18 поранених з початку 2017 року.