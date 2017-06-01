За тиждень в Донбасі поранені дев'ять мирних жителів – Хуг

Головну загрозу для них становлять міни та снаряди, що не розірвалися.
"Ми підтвердили дев'ять постраждалих від бойових дій серед цивільного населення – шість жінок і троє чоловіків. П'ятеро з цих людей – в Яковлівці, Олександрівці, Горлівці, Донецьку. Четверо – в Авдіївці і Красногорівці", - повідомив Хуг під час брифінгу в Києві у четвер.
Однією з причин збільшення жертв серед мирного населення є мінна небезпека. За словами заступника голови Місії, в першу чергу від вибуху закладених мін і снарядів, що не розірвалися, страждають мирні жителі.
Крім того, Олександр Хуг нагадав про ті перешкоди, з якими стикаються спостерігачі в зоні проведення антитерористичної операції.
"Минулого тижня ми зафіксували 34 випадки обмеження свободи пересування наших патрулів. З них 20 випадків мали місце або біля ділянок з розведення, або безпосередньо на них. Сторони обіцяли вилучити міни або боєприпаси на цих ділянках, однак обіцянку не виконали. У патрулів немає повного доступу до цих ділянок. Інші 14 випадків сталися на непідконтрольних Києву ділянках", - додав він.
З 653 спостерігачів СММ ОБСЄ 573 працюють на Сході України.
Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг розповів про 116 постраждалих цивільних в зоні АТО. Зокрема, з початку року в зоні АТО загинула 21 людина та отримали поранення ще 95 осіб.
Раніше в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області розповіли про п'ятьох загиблих мирних мешканцях Авдіївки і ще 18 поранених з початку 2017 року.Інтерфакс-Україна