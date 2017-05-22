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За тиждень бойовики в Донбасі втратили 56 осіб пораненими та вбитими – розвідка

22 травня в 14:10

Бійці Збройних сил України знищили дві одиниці ворожої техніки.

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Українські військові пошарпали терористів в зоні АТО
ns2.dollchan.ru
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України порахували втрати російсько-терористичних військ за останній тиждень, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу в Києві в понеділок, 22 травня.

Так, за даними розвідників, протягом тижня окупанти втратили 25 осіб убитими, ще 31 терорист отримав поранення.

"Найбільше російсько-окупаційним військам дісталося під Авдіївкою та на маріупольському напрямку", - повідомив він.

Крім того, українські військові знищили дві одиниці військової техніки окупантів.

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За даними ГУР Міноборони України та групи "Інформаційний спротив", російські військові регулярно гинуть в Донбасі внаслідок бойових дій, у побутових конфліктах, а також від передозування наркотиками.

За даними голови Союзу комітетів солдатських матерів РФ Валентини Мельникової, на Сході України вже загинули мінімум півтори тисячі російських військових. "Ми вважаємо, що російські втрати в Україні становлять не менше половини від втрат української армії... Півтори тисячі загиблих з російської сторони - це мінімум. І, значить, майже п'ять тисяч поранених, а може бути, і більше", - зазначила вона.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія військові втрати техніка розвідка Донбас
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