За тиждень бойовики в Донбасі втратили 56 осіб пораненими та вбитими – розвідка

Бійці Збройних сил України знищили дві одиниці ворожої техніки.
Так, за даними розвідників, протягом тижня окупанти втратили 25 осіб убитими, ще 31 терорист отримав поранення.
"Найбільше російсько-окупаційним військам дісталося під Авдіївкою та на маріупольському напрямку", - повідомив він.
Крім того, українські військові знищили дві одиниці військової техніки окупантів.
За даними ГУР Міноборони України та групи "Інформаційний спротив", російські військові регулярно гинуть в Донбасі внаслідок бойових дій, у побутових конфліктах, а також від передозування наркотиками.
За даними голови Союзу комітетів солдатських матерів РФ Валентини Мельникової, на Сході України вже загинули мінімум півтори тисячі російських військових. "Ми вважаємо, що російські втрати в Україні становлять не менше половини від втрат української армії... Півтори тисячі загиблих з російської сторони - це мінімум. І, значить, майже п'ять тисяч поранених, а може бути, і більше", - зазначила вона.DT.UA