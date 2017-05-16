За підозрюваноу в розкраданні землі заступника Кернеса внесли 30 мільйонів гривень застави

Адвокат уникнула конкретної відповіді на питання про походження коштів, внесених за Овіннікову.

Заступнику Кернеса з земельних питань вдалося уникнути СІЗО Гордон

Заступникуз питань містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяні Овінніковій, яку підозрюють у співучасті у розкраданні 25 га землі вартістю 128 мільйонів гривень, вдалося уникнути ув'язнення. За неї внесли 30 мільйонів гривень застави, повідомила журналістам авдокат заступника мера Харкова Юлія Плетньова у вівторок, 16 травня.

При цьому, конкретної відповіді на питання про походження внесених за Овіннікову коштів адвокат уникнула.

"Заставу сплачено, повна сума сьогодні внесена. Друзі, близькі, знайомі, загалом, як кажуть, усім білим світом збирали", – пояснила Плетньова.

Напередодні Апеляційний суд Києва погодив клопотання прокуратури про арешт заступника харківського міського голови Тетяни Овіннікової з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави.

У березні Овінніковій вручили повідомлення про підозру в шахрайстві і зловживанні службовим становищем. У прокуратурі зібрали докази причетності заступника мера до розкрадання 25 га землі вартістю 128 мільйонів гривень, які перейшли у власність приватним особам для будівництва багатоквартирних будинків. Овіннікова ставила підписи під документами про безкоштовне виділення землі будівельним кооперативам, які створювалися за лічені дні до сесій міськради, що ухвалювали відповідні рішення.

Нагадаємо, 15 вересня минулого року співробітники СБУ і ГПУ провели серію обшуків у Харкові в рамках кримінального провадження про розкрадання 654 га землі на суму 4 мільярди гривень.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, керівництво міста на чолі з екс-мером Михайлом Добкіним (зараз – народний депутат від "Опозиційного блоку") і екс-секретарем міськради Геннадієм Кернесом (зараз – мер Харкова) організували злочинну схему з безоплатної передачі землі під забудову житлово-будівельним кооперативам. Зловмисники користувалися прогалинами в законодавстві, роздаючи землю наближеним до міської влади чиновникам і бізнесменам як особам, "що потребують поліпшення житлових умов". Земля, передана забудовникам безкоштовно, використовувалася для комерційного будівництва багатоквартирних будинків і маєтків у рекреаційних зонах міста.

Детальніше про "кооперативну" схемі розкрадання міської землі у Харкові читайте в статті Олексія Шалайского "Корупція в регіонах. Дракон із посмішкою котика" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".