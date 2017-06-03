За період російської окупації в Криму ліквідовано понад 250 тисяч робочих місць – експерти

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Найбільший удару зазнала сфера малого та середнього бізнесу.

У Криму скорочується кількість робочих місць schlenger86 / Depositphotos

За три роки російської окупації в Криму ліквідовано понад 250 робочих місць. Про це у своєму матеріалі дляпишуть експерти фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, Юрій Смілянський, Тетяна Гучакова і Ольга Корбут.

Автори вказують, що протягом всіх трьох років окупації послідовно скорочується кількість робочих місць в Криму та кількість працюючих підприємств.

"До окупації в середньому одне підприємство в Криму, з урахуванням кількості зайнятих, надавало 30,5 робочих місць. За офіційними даними окупантів, у Криму не веде економічної діяльності 13,5 тис. підприємств. Усереднений розрахунок показує, що в окупованому Криму не експлуатується близько 411тис. 750 робочих місць", – йдеться в статті.

При цьому, офіційна статистика окупаційної влади стверджує, що роботу в Криму втратили понад 8 тис. осіб, і ще близько 5 тис. працюють у режимі неповного робочого дня.

"Тим часом, за даними Міністерства праці РФ, в окупованому Криму під ризиком звільнення перебуває близько 49 тис. осіб із майже 1000 підприємств, частина яких просто ліквідується. На 1 січня 2014 р. у Криму (разом з м. Севастополь) функціонувало близько 1,05 млн робочих місць. У процесі аналізу ситуації, автори дійшли висновку, що за 3 роки окупації в Криму вже ліквідовано близько 250 тис. робочих місць", – йдеться в статті.

За словами експертів, найбільший удар припав на сферу малого і середнього бізнесу.

"На момент початку окупації на всій території Криму функціонувало 54 тис. приватних підприємств-юридичних осіб та 135тис. приватних підприємців-фізичних осіб. На березень 2016 р. залишилося 22 тис. приватних підприємств-юридичних осіб та 39,8 тис. приватних підприємців-фізичних осіб. Підприємств-юридичних осіб зменшилося у 2,5 разу, а приватних підприємців-фізичних осіб — у 3,4 разу. У 2016 р. було проведено резонансні акції з ліквідації речових ринків і торгових рядів малого бізнесу в Сімферополі, Ялті, Євпаторії, Севастополі, знесення об'єктів туристичного сервісу в прибережній смузі в Ялті, Алушті, Коктебелі", – вказують аналітики.

Згідно з їхніми прогнозами, знищення малого бізнесу в Криму буде продовжуватися.

"Кінцева мета — створити умови для того, щоб значна частина підприємців малого бізнесу як найбільш активна частина місцевого населення була змушена приєднатися до тих, хто вже згорнув бізнес у Криму та переїхав у материкові регіони України", – підсумовують вони.

Детальніше про окупацію Криму читайте в матеріалі Андрія Клименка, Юрія Смілянського, Тетяни Гучакової та Ольги Корбут "Крим: три роки окупації" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".