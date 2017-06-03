За минулі два роки уряд залучив на відбудову Донбасу понад 1,5 млрд доларів донорських коштів

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Згідно з оцінкою загальної місії ЄС-ООН та світового банку, цієї суми мало вистачити на реалізацію програми "Відновлення і розвиток світу в східних регіонах України".

Іноземні донори виділили на відбудову Донбасу і допомогу ВПЛ значну суму Прес-центр АТО/Facebook

Сума коштів іноземних донорів, залучених урядом в 2015-2016 роках на відновлення постраждалих від війни регіонів Сходу України та допомогу постраждалим, перевищила 1,5 млрд доларів (1,3 млрд євро і 286,6 млн дол. США), пише у своїй статті дляВалентина Самар.

Так у 2015 році уряд Арсенія Яценюка, згідно з даними звіту, залучив близько 1,3 млрд євро:

— 200 млн євро на відновлення інфраструктури Донбасу та вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб — від Європейського інвестиційного банку (кредитна програма);

— 500 млн євро на фінансування держбюджету та проектів, спрямованих на відбудову й модернізацію інфраструктури Сходу України у сферах транспорту, енергетики, теплопостачання, енергоефективності, водопостачання, водовідведення, соціальної інфраструктури, відновлення та будівництва житла, — від уряду ФРН (незв'язаний фінансовий кредит);

— 104,1 млн дол.. США на підтримку населення, що постраждало від конфлікту в Україні (26 проектів міжнародної технічної допомоги від урядів США, Японії, Швеції, від ЄС і ООН);

— 242 млн євро як гуманітарна допомога для постраждалих зі східних регіонів України та переміщених осіб — від ЄС та його держав-членів;

— 158,2 млн дол. США на реалізацію Плану гуманітарного реагування ООН.

2016 року уряди Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана "для відновлення соціальної стійкості, розбудови миру та громадської безпеки" залучили 126,8 млн дол. США. Донорів і типів допомоги у звіті уряду не вказано, зате перелічено напрями використання й суми:

— відновлення соціальної згуртованості та зміцнення стійкості — 33,7 млн дол. США;

— захист груп населення, постраждалих внаслідок конфлікту, — 20,5 млн дол.;

— психосоціальна підтримка постраждалих внаслідок конфлікту груп населення — 28,4 млн дол.;

— відновлення громадської безпеки — 44,3 млн дол.

Крім цього, за Планом гуманітарного реагування ООН на 2016 рік, донори виділили 97,8 млн дол., а Міжнародний комітет Червоного Хреста надав гуманітарну допомогу на суму близько 62 млн дол. Таким чином, за 2016 рік на відбудову інфраструктури і допомогу людям донори надали 286,6 млн дол.

За словами Самар, дана сума перевищує оцінку орієнтовного обсягу фінансових потреб на виконання Програми "Відновлення і розбудова миру у східних регіонах України", яку раніше дали спільна місія ЄС, ООН та Світовий банк.

"Цих коштів мало би вистачити на фінансування трьох компонентів цільової програми: інфраструктура і соціальні послуги; відновлення економіки і соціальна стійкість; розбудова миру і громадська безпека. Реалізовуватися вона має у п'яти областях (формула 2+3) — Донецькій, Луганській та регіонах, де оселилося найбільше переміщених з них осіб (Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій)", – йдеться в статті.

Детальніше про проблеми відновлення Донбасу і допомоги ВПЛ читайте в статті Валентини Самар "Гібридний "євроремонт" Донбасу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".