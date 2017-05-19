За користування російськими соцмережі користувачів карати не будуть – РНБО

Аудиторія ворожих сервісів буде радикально скорочена, незважаючи на можливість обходу блокувань.
"Ми не торкаємося контенту. І навіть якщо будь-який користувач, і зараз вже багато рецептів з'явилося, як обійти, різні VPNи, TORи, – будь ласка, користуйтеся, користувачі жодним чином за це не будуть каратися ", - сказав Петров в ефірі телеканалу "1+1".
При цьому він висловив надію на радикальне скорочення аудиторії ворожих сервісів.
Про санкції з 1:22 хвилини:
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.DT.UA