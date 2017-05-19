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За користування російськими соцмережі користувачів карати не будуть – РНБО

19 травня в 12:43

Аудиторія ворожих сервісів буде радикально скорочена, незважаючи на можливість обходу блокувань.

Mail.Ru
В РНБО розраховують на значне зменшення аудиторії російських соцмереж, незважаючи на можливість обходу блокування
news.mail.ru
За використання заборонених російських соціальних мереж поштових сервісів санкції до громадян України застосовуватися не будуть, заявив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України Валентин Петров.

"Ми не торкаємося контенту. І навіть якщо будь-який користувач, і зараз вже багато рецептів з'явилося, як обійти, різні VPNи, TORи, – будь ласка, користуйтеся, користувачі жодним чином за це не будуть каратися ", - сказав Петров в ефірі телеканалу "1+1".

При цьому він висловив надію на радикальне скорочення аудиторії ворожих сервісів.

Про санкції з 1:22 хвилини:

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Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

За матеріалами: DT.UA
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Теги сервіс санкції
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