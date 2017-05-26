За добу в зоні АТО бойовики 57 разів обстріляли позиції ЗСУ

П'ятеро українських військових отримали поранення.

Терористи в Донбасі гатять з важкого озброєння і по українських військових, і по мирних мешканцях vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 25 травня, 57 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною, з ознаками часткового загострення на окремих ділянках лінії зіткнення. Почастішали випадки застосування терористами артилерійського озброєння, у тому числі й по житлових будинках.

На приморському напрямку бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО. Близько 21:00 під мінометний вогонь окупантів, вогонь з озброєння танку та БМП, зенітної установки та піхотного озброєння потрапили опорні пункти на підступах до Красногорівки. Під час цього обстрілу декілька мін влучили у житловий квартал неподалік міської лікарні, мирні мешканці під час обстрілу не постраждали, декілька будинків зазнали руйнувань. Під кінець доби терористи атакували Красногорівку з мінометів калібру 120 мм та потужних артилерійських систем калібру 152 мм. Наслідки цього обстрілу наразі з'ясовуються. Ввечері на цьому напрямку під ворожим мінометним вогнем опинились позиції ЗСУ поблизу Широкиного та Мар'їнки, захисників Широкиного бойовики також обстріляли з танку. Збройні провокації терористів зафіксовані також в районі Водяного. Тут вони задіяли озброєння БМП. А у Гнутовому та Новотроїцькому – великокаліберні кулемети.

На донецькому напрямку окупанти 26 разів порушували режим "тиші". Найнапруженішою залишається ситуація у передмісті Авдіївки. Вдень бойовики гатили по позиціях українських військових з мінометів, артилерійських систем калібру 122 мм, гранатометів різних модифікацій, РСЗВ "Град" та стрілецької зброї, і не припинили обстріли з настанням темної пори доби. Неспокійно ввечері було й поблизу Луганського на Світлодарській дузі, де терористи вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і гранатометів. А неподалік Майорська вони використовували озброєння БМП та стрілецьку зброю.

На луганському напрямку бойовики два рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. О другій половині дня окупанти зі с стрілецької зброї стріляли по оборонних укріпленнях ЗСУ в районі Нижньотеплого, а ввечері, близько 22:00, з гранатометів здійснили обстріл позицій українських військових поблизу Кримського.

Нагадаємо, напередодні бойовики 26 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. На Донеччині окупанти застосовували важке озброєння, зокрема крупнокаліберну артилерію та РСЗВ "Град".

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".