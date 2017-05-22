За добу в зоні АТО бойовики 48 разів обстріляли позиції ЗСУ

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Терористи знову намагаються вибити українських військових з Авдіївки Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 21 травня, 48 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною, але повністю контрольованою бійцями ЗСУ. До того ж, інтенсивність ворожого вогню з важких артилерійських систем відносно знизилась.

На приморському напрямку бойовики 17 разів обстріляли позиції сил АТО. Ввечері терористи обстріляли Широкине з міномета калібру 120 мм. А по Водяному працював ворожий танк. Під обстріл з мінометів калібру 82 мм потрапили захисники Гнутового, а оборонці Павлополя – під вогонь БМП окупантів. Ці ж населені пункти терористи періодично накривали вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Під обстріл з тих самих видів озброєння потрапили також Лебединське, Чермалик та Новотроїцьке.

На донецькому напрямку окупанти 24 рази порушували режим "тиші". Найбільш гарячою точкою стали підступи до Авдіївки. Ввечері бойовики почали атакувати окремі опорні пункти українських військових у південному передмісті Авдіївки з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм та озброєння меншого калібру. Мінометним вогнем калібру 82 мм та вогнем з зенітної установки терористи накрили Кам'янку. З мінометів тих самих калібрів, стрілецької зброї та гранатометів окупанти гатили по Верхньоторецькому, Опитному та Піскам. З території тимчасово окупованої Горлівки окупанти обстрілювали опорні пункти бійців ЗСУ в районі Зайцевого та Майорська.

На луганському напрямку бойовики сім разів відривали вогонь по позиціях українських військових. Надвечір терористи з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Троїцьке. Вогнем з мінометів меншого калібру – 82 мм, вони накрили Кримське та Золоте. В районі Малинового працювали ворожі автоматичні станкові гранатомети.

Нагадаємо, напередодні бойовики 16 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. При цьому ствольну артилерію терористи не застосовували, у штабі АТО повідомили про стабілізацію ситуації на Сході України.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".