З "повернутих прокуратурою" до бюджету 10 млрд грн реально можна враховувати лише 3,8 млрд – дослідження

З підтвердженої журналістами суми в 3,8 млрд грн реально повернутими коштами можна вважати лише 1,26 млрд грн.
Наголошується, що в ході дослідження даних про стягнення коштів на користь держави та громадян за 2016 рік було опрацьовано понад 5,6 тисяч судових рішень, наданих Генпрокуратурою. Журналісти знайшли позови на загальну суму приблизно в 9,6 млрд грн, а також підтвердження реального захисту інтересів держави і громадян на суму 3,81 млрд грн.
В той же час, при аналізі були виявлені проблеми в методології підрахунку даних про відшкодування коштів за прокурорського реагування і представлення громадськості реальних показників
При цьому, з підтвердженої суми в 3,8 млрд грн реально повернутими коштами можна вважати суму 1,26 млрд грн. Ці кошти – стягнуті на користь держави заборгованості, штрафні санкції, відшкодування та збитки. До цієї суми також увійшли 2,85 млн грн стягнень на користь неповнолітніх.
Решта – майже мільярд гривень – це вартість майна і землі, які були витребувані на користь держави, в тому числі – за розірваним в судовому порядку договорами купівлі-продажу, переходу у власність держави і громади відумерлої спадщини та безхазяйного майна.
На думку журналістів, до звіту про досягнення держави в результаті представницької діяльності прокуратури в суді не можна включати такі типи судових стягнень:
- стягнення заборгованостей і штрафів з державних чи комунальних підприємств на користь держбюджету;
- спір між державою і органом місцевого самоврядування, комунальною установою або державним підприємством стосовно права власності на майно (при цьому, прокуратура враховує вартість майна);
- Врахування вартості майна/землі, що повернуті з оренди чи зі зберігання.
Раніше повідомлялося, що на початку нинішнього року Генпрокуратура відзвітувала про результати роботи Управління представництва інтересів громадян або держави в суді за 2016 рік. У прес-службі ГПУ повідомили про задоволення більш ніж 4 тисяч позовів прокурорів на 10 млрд грн.
Генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що з цих коштів було повернуто землі на 5 млрд грн, нерухомості –на 1,5 млрд грн, а також 3,4 млрд грн вдалося повернути грошовими коштами.Наші гроші