З "повернутих прокуратурою" до бюджету 10 млрд грн реально можна враховувати лише 3,8 млрд – дослідження

З підтвердженої журналістами суми в 3,8 млрд грн реально повернутими коштами можна вважати лише 1,26 млрд грн.

Журналісти проаналізували дані Генпрокуратури про стягнення коштів на користь держави та громадян за 2016 рік Андрій Товстиженко, DT.UA

Із 10 млрд грн, які, за словами генерального прокурора України, вдалося стягнути на користь держави в 2016 році, реально можна враховувати лише 3,8 млрд грн. Про це говорять результати аналізу, проведеного журналістами проекту " Наші гроші ".

Наголошується, що в ході дослідження даних про стягнення коштів на користь держави та громадян за 2016 рік було опрацьовано понад 5,6 тисяч судових рішень, наданих Генпрокуратурою. Журналісти знайшли позови на загальну суму приблизно в 9,6 млрд грн, а також підтвердження реального захисту інтересів держави і громадян на суму 3,81 млрд грн.

Наші гроші

В той же час, при аналізі були виявлені проблеми в методології підрахунку даних про відшкодування коштів за прокурорського реагування і представлення громадськості реальних показників

При цьому, з підтвердженої суми в 3,8 млрд грн реально повернутими коштами можна вважати суму 1,26 млрд грн. Ці кошти – стягнуті на користь держави заборгованості, штрафні санкції, відшкодування та збитки. До цієї суми також увійшли 2,85 млн грн стягнень на користь неповнолітніх.

Решта – майже мільярд гривень – це вартість майна і землі, які були витребувані на користь держави, в тому числі – за розірваним в судовому порядку договорами купівлі-продажу, переходу у власність держави і громади відумерлої спадщини та безхазяйного майна.

На думку журналістів, до звіту про досягнення держави в результаті представницької діяльності прокуратури в суді не можна включати такі типи судових стягнень:

- стягнення заборгованостей і штрафів з державних чи комунальних підприємств на користь держбюджету;

- спір між державою і органом місцевого самоврядування, комунальною установою або державним підприємством стосовно права власності на майно (при цьому, прокуратура враховує вартість майна);

- Врахування вартості майна/землі, що повернуті з оренди чи зі зберігання.

Раніше повідомлялося, що на початку нинішнього року Генпрокуратура відзвітувала про результати роботи Управління представництва інтересів громадян або держави в суді за 2016 рік. У прес-службі ГПУ повідомили про задоволення більш ніж 4 тисяч позовів прокурорів на 10 млрд грн.

Генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що з цих коштів було повернуто землі на 5 млрд грн, нерухомості –на 1,5 млрд грн, а також 3,4 млрд грн вдалося повернути грошовими коштами.