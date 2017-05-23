З Лук'янівського СІЗО хочуть зробити нічний клуб

Територія слідчого ізолятора також викликає великий інтерес у забудовників.

Один з інвесторів зацікавлений в будівлі нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО maps.google.ru

Міністерство юстиції України заявляє, що інвестор висловив зацікавленість в будівлі нічного клубу на місці Лук'янівського слідчого ізолятора

"У нас, наприклад, є інвестор, який замість Лук'янівки розглядає можливість побудувати нічний клуб - баланду подавати в сталевій посудині. Тому ми всі будемо звичайно обговорювати - запитаємо у місцевої влади, громадськості", - повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передають "Українські новини".

Севостьянова при цьому підкреслила, що на території Київського СІЗО викликає великий інтерес у забудовників, оскільки потенційно становить близько 100 тис. кв. м.

Нагадаємо, що 2 лютого Мін'юст виставив на продаж Львівське і Лук'янівське СІЗО. Ізолятори визнані непридатними для проживання людей.