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З Лук'янівського СІЗО хочуть зробити нічний клуб

23 травня в 11:25

Територія слідчого ізолятора також викликає великий інтерес у забудовників.

Киевское СИЗО
Один з інвесторів зацікавлений в будівлі нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО
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Міністерство юстиції України заявляє, що інвестор висловив зацікавленість в будівлі нічного клубу на місці Лук'янівського слідчого ізолятора.

"У нас, наприклад, є інвестор, який замість Лук'янівки розглядає можливість побудувати нічний клуб - баланду подавати в сталевій посудині. Тому ми всі будемо звичайно обговорювати - запитаємо у місцевої влади, громадськості", - повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передають "Українські новини".

Севостьянова при цьому підкреслила, що на території Київського СІЗО викликає великий інтерес у забудовників, оскільки потенційно становить близько 100 тис. кв. м.

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Нагадаємо, що 2 лютого Мін'юст виставив на продаж Львівське і Лук'янівське СІЗО. Ізолятори визнані непридатними для проживання людей.

За матеріалами: Українські новини
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Теги клуб СІЗО
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