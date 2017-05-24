Ювілейний 25-й "Пробіг під каштанами" в Києві збере близько 10 тисяч осіб

З Михайлівської площі учасники пробігу вирушать за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик - Майдан Незалежності.

До ювілейного «Пробігу під каштанами» доєднається рекордна кількість учасників probeg.kiev.ua

У рамках святкування Дня Києва відбудеться ювілейний, 25-й, відкритий легкоатлетичний благодійний "", до якого, за очікуваннями організаторів, доєднається рекордна кількість учасників – близько 10 тисяч осіб.

Наймасовіша спортивно-благодійна акція в Україні цьому році відбудеться 28 травня з 9:00 до 15:00, повідомляє прес-служба КМДА. Щоб взяти участь у пробігу необхідно зробити благодійний внесок.

Із 2002 року зібрані в рамках проекту кошти – загалом понад 380 тис. доларів – спрямовують на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Кожен охочий зможе обрати свій варіант забігу. Так, для малечі 6-14 місяців, які ще не вміють самостійно ходити, передбачено "Пробіг в ходунках". Також розроблено маршрути для дітей до 15 років, для учасників зі спеціальною спортивною підготовкою, для спортсменів на візках, а також для тих, хто не має спеціальної підготовки.

Місце зустрічі – Михайлівська площа. Звідти учасники благодійного пробігу вирушать за маршрутом: Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – розворот біля Майдану Незалежності та в зворотному напрямку.

За маршрутом пробігу планується обмеження руху транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, святкування Дня Києва у цьому році передбачатиме проведення 30 різноманітних заходів на загальноміському рівні, ще близько 150 заходів відбудеться в районах міста протягом тижня. День Києва - свято, присвячене місту Київ, який щорічно проводиться в останню неділю травня. Під час Дня Києва, який розтягується на кілька днів, проводяться численні заходи.