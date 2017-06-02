ЮНІСЕФ в наступному році почне підтримку молодіжних ініціатив в Україні



Дитячий фонд ООН буде підтримувати молодіжні ініціативи в містах.

ЮНІСЕФ обіцяє підтримку молоді України

Дитячий фонд ООН () планує з наступного року ввести підтримку молодіжних ініціатив в Україні.

"Ця програма розрахована насамперед на молодь. ЮНІСЕФ надає невеликі гранти на реалізацію своїх ідей, які молодь хоче заснувати в своєму місті. Ці проекти повинні бути орієнтовані на користь для суспільства. У наступному році ми плануємо по всій Україні реалізувати такі проекти, щоб більше залучати молодь", - повідомила голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберис під час дитячої конференції, організованої Фондом спільно з Міністерством охорони здоров'я, пише "Укрінформ".

ЮНІСЕФ вже надає підтримку молодіжних проектів на сході України, зокрема в Маріуполі та Краматорську, і більшість з них пов'язані зі школою.

Раніше в ЮНІСЕФ повідомляли, на сьогодні понад 740 шкіл, розташованих у районах, що постраждали від конфлікту на Сході України – зруйновані або пошкоджені