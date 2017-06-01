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Єврокомісар Ган назвав умови для надання Україні 100 млн євро

1 червня в 21:59

ЄС виділить гроші у разі створення фонду енергоефективності.

Еврокомиссар Йоханнес Хан
Ган пообіцяв Україні 100 млн євро

Євросоюз має намір виділити Україні 100 млн євро в разі, якщо буде створений фонд енергоефективності та прийняті необхідні законопроекти, заявив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Ган.
 
"Ми сподіваємося, що незабаром буде створено фонд енергоефективності та Європейський Союз планує внести до 100 млн євро", - сказав Ган.
 
Для цього, за його словами, має бути прийнято необхідне законодавство у Верховній Раді.
 
Єврокомісар висловив надію, що Україна прийме законопроекти досить швидко, оскільки це є передумовою для надання Україні необхідних коштів для розвитку сфери енергоефективності.
 

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Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган 1 червня прибув до Києва з офіційним візитом. Єврокомісар проведе в Україні два дні і відвідає Київ, Дніпро і Маріуполь.

 
За матеріалами: Українські новини
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