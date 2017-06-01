Єврокомісар Ган назвав умови для надання Україні 100 млн євро

Євросоюз має намір виділити Україні 100 млн євро в разі, якщо буде створений фонд енергоефективності та прийняті необхідні законопроекти, заявив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Ган.



"Ми сподіваємося, що незабаром буде створено фонд енергоефективності та Європейський Союз планує внести до 100 млн євро", - сказав Ган.



Для цього, за його словами, має бути прийнято необхідне законодавство у Верховній Раді.



Єврокомісар висловив надію, що Україна прийме законопроекти досить швидко, оскільки це є передумовою для надання Україні необхідних коштів для розвитку сфери енергоефективності.





Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Ган 1 червня прибув до Києва з офіційним візитом. Єврокомісар проведе в Україні два дні і відвідає Київ, Дніпро і Маріуполь.