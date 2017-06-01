Топ Новини
<
>

Єврокомісар говорить про плани Порошенка скасувати норму е-декларування для активістів – ЗМІ

1 червня в 16:16

Хан каже, що офіційний Київ готовий відмовитися від норми е-декларування для антикорупціонерів.

Еврокомиссар Йоханнес Хан
Хан говорить про плани Порошенка скасувати е-декларування для активістів
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганесс Хан стверджує, що отримав запевнення української влади з приводу намірів змінити законодавство щодо електронного декларування. За словами єврокомісара, українська влада готова скасувати норму про е-декларуванні для активістів-антикорупціонерів, повідомляє "Європейська правда".

Хан також заявив, що ухвалення рішення по е-декларуванню для активістів було помилкою з боку держави.

Читайте також: Єврокомісія закликала скасувати е-декларування для громадських організацій в Україні
Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада внесла зміни у ст. 3 закону "Про запобігання корупції". Президентський законопроект підтримали 268 народних депутатів. Спочатку законопроект був направлений на звільнення солдатів і молодших офіцерів від необхідності подавати е-декларацій. Проте під час розгляду у другому читанні у законопроект були внесені суттєві правки.

Зокрема, закон зобов'язує подавати е-декларації представників антикорупційних організацій. Зміни антикорупційного законодавства жорстко розкритикували офіційні представники США, ЄС, посли країн "Великої сімки" та міжнародні організації.

Детальніше про проблему невідповідності прийнятих в Україні законів конституційним гарантіям прав і свобод громадян читайте у статті Олександра Банчука "Свобода, яку ми втрачаємо" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Європейська правда
Читайте також
Теги закон Україна активіст президент
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...