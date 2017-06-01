Єврокомісар Ган вважає корупцію головною проблемою України

Українці вважають головною проблемою країни війну в Донбасі. У Брюсселі все бачать інакше.

Стала відома головна проблема України president.gov.ua

Корупція - головний фактор, який перешкоджає економічному і політичному розвитку України, вважає комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення

"Антикорупційні реформи в Україні дуже важливі для ЄС, і українське суспільство потребує цього також. Корупція все ще є головним фактором, який перешкоджає економічному і політичному розвитку України", - сказав Ган на прес-конференції в Києві.

Єврокомісар запевнив, що ЄС буде робити все можливе для впровадження антикорупційних реформ в Україні.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у травні 2017 року більше половини українців (53%) вважали військовий конфлікт на Сході країни найважливішою проблемою. Для чверті опитаних (25%) важливими є хабарництво і корупція у владі.