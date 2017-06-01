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Єврокомісар Ган вважає корупцію головною проблемою України

1 червня в 16:35

Українці вважають головною проблемою країни війну в Донбасі. У Брюсселі все бачать інакше.

Порошенко Хан
Стала відома головна проблема України
president.gov.ua
Корупція - головний фактор, який перешкоджає економічному і політичному розвитку України, вважає комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган.

"Антикорупційні реформи в Україні дуже важливі для ЄС, і українське суспільство потребує цього також. Корупція все ще є головним фактором, який перешкоджає економічному і політичному розвитку України", - сказав Ган на прес-конференції в Києві.

Єврокомісар запевнив, що ЄС буде робити все можливе для впровадження антикорупційних реформ в Україні.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у травні 2017 року більше половини українців (53%) вважали військовий конфлікт на Сході країни найважливішою проблемою. Для чверті опитаних (25%) важливими є хабарництво і корупція у владі.

За матеріалами: DT.UA , РБК-Україна ,
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Теги корупція політика економіка
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