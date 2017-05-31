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Янукович і Азаров не зможуть скористатися безвізовим режимом з Євросоюзом – МЗС

31 травня в 14:40

Якщо Янукович і Азаров приїдуть в Україну для оформлення біометричних паспортів, вони будуть притягнуті до відповідальності.

Янукович Азаров
Януковича з Азаровим не пустять в Європу, тому що у них біометричних паспортів немає
kmu.gov.ua
Екс-президент Віктор Янукович і колишній прем'єр Микола Азаров, які ховаються на Росії, не зможуть скористатися безвізовим режимом з ЄС, заявила речник МЗС України Мар'яна Беца, передає УНІАН.

"Я думаю, що ні. Я думаю, що далі тих міст, де вони зараз знаходяться, вони навряд чи ризикнуть виїхати", - сказала Беца під час прямої телефонної лінії.

За словами Беци, якщо вони приїдуть в Україну, щоб оформити біометричний паспорт, то "будуть відразу ж притягнуті до відповідальності".

Вона нагадала, що багатьом представникам колишньої влади з оточення Януковича заборонений в'їзд в Євросоюз.

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Рада ЄС остаточно затвердив візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності 11 червня 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.

В Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України перерахували умови, за яких громадянину України може бути відмовлено в перетині кордону з країнами ЄС.

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