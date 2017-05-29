Всі прикордонні КПП України обладнали приладами біометричного контролю

Обладнання необхідно для перевірки біометричних паспортів.

На кордоні з'явилися прилади для безвиза Державна фіскальна служба

Всі контрольно-пропускні пункти Державної прикордонної служби України обладнали приладами для перевірки біометричних паспортів, які необхідні для безвізових поїздок у Європу.

"Державна прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю", - повідомила в Twitter Консульська служба Міністерства закордонних справ України.

#Безвіз: Державна прикордонна служба обладнала усі КПП приладами біометричного контролю. pic.twitter.com/MjkH8IiV8k — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 28 травня 2017 р.

Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.

Раніше в Державній міграційній службі запевнили, що до кінця року біометричні закордонні паспорти оформлять понад 5 млн українців

Детальніше про правила перетину кордону з ЄС читайте в матеріалі ZN.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".