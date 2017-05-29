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Всі прикордонні КПП України обладнали приладами біометричного контролю

29 травня в 08:16

Обладнання необхідно для перевірки біометричних паспортів.

таможня граница
На кордоні з'явилися прилади для безвиза
Державна фіскальна служба
Всі контрольно-пропускні пункти Державної прикордонної служби України обладнали приладами для перевірки біометричних паспортів, які необхідні для безвізових поїздок у Європу.

"Державна прикордонна служба обладнала всі КПП приладами біометричного контролю", - повідомила в Twitter Консульська служба Міністерства закордонних справ України.

 

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Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року. Для виїзду за кордон українцям необхідно надати біометричний (з чіпом) закордонний паспорт. Паспорти старого зразка з відкритою візою також діють до закінчення терміну візи.

Раніше в Державній міграційній службі запевнили, що до кінця року біометричні закордонні паспорти оформлять понад 5 млн українців

Детальніше про правила перетину кордону з ЄС читайте в матеріалі ZN.UA "Безвізовий режим з ЄС: коли запрацює і що він означатиме для українців".

За матеріалами: DT.UA
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