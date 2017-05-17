Всі мобільні оператори України почали блокувати російські сервіси

Компанія "Vodafone Україна" заблокує всі російські соцмережі та сервіси Yandex і Mail.Ru до кінця дня.

У користувачів соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" залишилося кілька годин, щоб передати свої дані у ФСБ

Мобільні оператори "Київстар", "Лайфселл" і "Vodafone Україна" почали виконувати указ президента України Петра Порошенка про припинення доступу до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

"Виконуючи вимоги зазначеного указу, телеком оператори відсьогодні починають технічні заходи з обмеження надання послуг доступу до зазначених веб-сайтів відповідно до технічних можливостей", - йдеться в повідомленні прес-служби "Vodafone Україна" від імені трьох мобільних операторів.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі оператора, сайт "ВКонтакте" в його мережі вже заблоковано.

"Плануємо протягом цього дня завершити блокування всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій", - уточнили в прес-службі "Vodafone Україна".

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Укртелеком вже почав роботи по виконанню указу президента Петра Порошенка про заборону надання послуг доступу до російських сайтів. За попередньою оцінкою фахівців, вони будуть продовжуватися від декількох днів до тижня.