ВРП рекомендувала звільнити трьох "суддів Майдану"

Суддю Подільського суду Києва Швиденко відсторонили від виконання посадових повноважень.
зокрема, ВСП рекомендував звільнити голови Соснівського районного суду Черкас Володимира Орленка, суддю Золотоніського суду Черкаської області Ольгу Мозгову і суддю Подільського суду Києва Вікторію Швиденко.
У той же час, на офіційному сайті ВРП увечері в середу була розміщена інформація про прийняте рішення Дисциплінарної комісії притягнути Швиденко до дисциплінарної відповідальності й застосувати до неї стягнення у вигляді подання на звільнення з посади.
Крім того, Дисциплінарна комісія прийняла рішення про тимчасове відсторонення Швиденко від посади до винесення рішення ВРП про звільнення її з посади судді.
Інформація про рішення щодо Орленка та Мозгової на сайті була відсутня.
Нагадаємо, у вересні минулого Верховна Рада звільнила за порушення присяги 29 суддів, які брали участь у репресіях режиму екс-президента Віктора Януковича проти учасників Революції Гідності.
Тоді ж президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив трьох суддів, у тому числі, одіозну суддю Печерського суду Києва Оксану Царевич.DT.UA