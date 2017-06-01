ВРП рекомендувала звільнити трьох "суддів Майдану"

Суддю Подільського суду Києва Швиденко відсторонили від виконання посадових повноважень.

Вища рада правосуддя розглянула справи суддів, які судили майданівців Вища рада правосуддя

Член Громадської ради доброчесності адвокат Роман Маселко повідомив, щона засіданні в середу, 31 травня, затвердила подання на звільнення трьох суддів, які виносили завідомо неправосудні рішення щодо учасників Революції Гідності.

зокрема, ВСП рекомендував звільнити голови Соснівського районного суду Черкас Володимира Орленка, суддю Золотоніського суду Черкаської області Ольгу Мозгову і суддю Подільського суду Києва Вікторію Швиденко.

У той же час, на офіційному сайті ВРП увечері в середу була розміщена інформація про прийняте рішення Дисциплінарної комісії притягнути Швиденко до дисциплінарної відповідальності й застосувати до неї стягнення у вигляді подання на звільнення з посади.

Крім того, Дисциплінарна комісія прийняла рішення про тимчасове відсторонення Швиденко від посади до винесення рішення ВРП про звільнення її з посади судді.

Інформація про рішення щодо Орленка та Мозгової на сайті була відсутня.

Нагадаємо, у вересні минулого Верховна Рада звільнила за порушення присяги 29 суддів, які брали участь у репресіях режиму екс-президента Віктора Януковича проти учасників Революції Гідності.

Тоді ж президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив трьох суддів, у тому числі, одіозну суддю Печерського суду Києва Оксану Царевич.