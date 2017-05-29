Волонтери виявили в Донбасі новітню російську техніку ППО

Росія постачає бойовикам зенітно-ракетні комплекси "Тор-М1" і комплекти підсистем управління ППО "Барнаул-Т".

Бойовики в Донбасі отримують з Росії новітні зразки озброєнь InformNapalm

Волонтери міжнародної організації InformNapalmновітні російські системи протиповітряної оборони, повідомляється на сайт організації.

Так, у їх число увійшли комплект засобів автоматизації ППО "Барнаул-Т" і автономний самохідний зенітний ракетний комплекс "Тор-М1".

"Черговий тип новітньої російської військової техніки — комплект підсистеми управління ППО тактичної ланки "Барнаул-Т", прийнятий на озброєння ЗС РФ тільки у 2009 році, у 2015 вже з'явився в окупованому Донбасі", - пишуть волонтери.

За словами співробітників організації, постачання бойовикам новітнього російського озброєння вже призвело до трагедій, подібних до катастрофи рейсу MH17 в Донбасі.

Волонтери проаналізували фотографії в профілі колишнього військовослужбовця ЗС РФ Дмитра Блінова, який з 2014 по 2016 рік брав участь у бойових діях на Сході України у складі розрахунку зенітної установки ЗУ-23-2 зенітно-артилерійської батареї так званого "комендантського полку 1 АК ДНР".

InformNapalm

"22 травня 2015 року Дмитро Блінов завантажив собі в фотоальбом знімки модуля розвідки та управління 9С932-1 на гусеничному шасі МТ-ЛБу, який входить до складу комплексу "Барнаул-Т"", - зазначають волонтери InformNapalm.

Товариш Блінова, Ігор Ластовкін, у свою чергу опублікував фотографії зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1", який активно використовується в комплекті з даним модулем розвідки.

Вперше даний комплекс зафіксовано на Донеччині 20 січня 2015 року. Він був знятий з озброєння ЗСУ у 2001 році через неможливість утримання у робочому стані. Тому не міг стати "військовим трофеєм" бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.