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Вогнем з "Градів" бойовики знищили житловий квартал у приватному секторі Авдіївки

23 травня в 19:44

Місцевий житель отримав осколкове поранення голови.

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Фото Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань накрили вогнем з реактивної артилерії приватний сектор Авдіївки Донецької області.

За попередньою інформацією, близько 16:00 у вівторок, 23 травня, противник випустив як мінімум вісім снарядів з БМ-21 "Град" по житловому кварталу.

"Внаслідок обстрілу був знищений майже цілий квартал в районі Стара Авдіївка. Було пошкоджено більше 10 будинків по вулицях Лермонтова, Колосова, Леваневського, Шевченка. У будівлях пробиті дахи, вибиті вікна, зруйновані присадибні будівлі", – повідомили у прес-центрі штабу АТО.

До Авдіївської центральної районної лікарні доставили місцевого жителя з осколковим пораненням голови. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості.

На місці обстрілу працюють спостерігачі української сторони СЦКК, рятувальники ДСНС, поліція та медики.

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Нагадаємо, 17 травня бойовики обстріляли приватний сектор на південній околиці Авдіївки. За даними штабу АТО, обстріл вівся з мінометів калібру 82 міліметри.

Увечері 13 травня терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. У результаті попадання снаряда у двір приватного будинку загинули четверо мирних жителів, ще одну людину у тяжкому стані госпіталізували.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО Авдіївка обстріл Донбас
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