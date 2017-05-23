Вогнем з "Градів" бойовики знищили житловий квартал у приватному секторі Авдіївки

Місцевий житель отримав осколкове поранення голови.

Бойовики російсько-терористичних формувань накрили вогнем з реактивної артилерії приватний сектор Авдіївки Донецької області.

За попередньою інформацією, близько 16:00 у вівторок, 23 травня, противник випустив як мінімум вісім снарядів з БМ-21 "Град" по житловому кварталу.

"Внаслідок обстрілу був знищений майже цілий квартал в районі Стара Авдіївка. Було пошкоджено більше 10 будинків по вулицях Лермонтова, Колосова, Леваневського, Шевченка. У будівлях пробиті дахи, вибиті вікна, зруйновані присадибні будівлі", – повідомили у прес-центрі штабу АТО.

До Авдіївської центральної районної лікарні доставили місцевого жителя з осколковим пораненням голови. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості.

На місці обстрілу працюють спостерігачі української сторони СЦКК, рятувальники ДСНС, поліція та медики.

Нагадаємо, 17 травня бойовики обстріляли приватний сектор на південній околиці Авдіївки. За даними штабу АТО, обстріл вівся з мінометів калібру 82 міліметри.

Увечері 13 травня терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки. У результаті попадання снаряда у двір приватного будинку загинули четверо мирних жителів, ще одну людину у тяжкому стані госпіталізували.