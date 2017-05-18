Внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки у Новомосковську постраждали 15 осіб

Водій та 35-річна пасажирка госпіталізовані з тяжкими травмами.
Інцидент стався вранці, близько 7:40, на автодорозі в районі будинку № 66 по вулиці Сучкова. Водій маршрутки відволікся від керування та наїхав на вантажівку, яка повертала в сторону АЗС на іншому боці дороги.
"За останніми відомостями, 15 пасажирів отримали тілесні ушкодження. 41-річний водій маршрутки та 35-річна жінка з тяжкими травмами були доставлені до лікарні", - повідомили поліцейські.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група, обставини даної події встановлюються.
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Раніше повідомлялося, що в турецькій провінції Мугла перекинувся туристичний автобус, у салоні якого перебували українські туристи. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше 17 осіб.
Турецьке видання Hurriyet зазначає, що двоє з 17 поранених – громадяни Туреччини.DT.UA