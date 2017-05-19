Влада Києва підписала меморандум з китайськими компаніями про будівництво четвертої лінії метро

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Спочатку фахівці китайської сторони проведуть дослідження щодо поточного стану реалізації проекту.

Кличко запросить китайців побудувати четверту лінію метро tov-tob.livejournal.com

Заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав Меморандум про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лініїз китайським консорціумом, до якого входять компанії China Railway International Group та China Pacific Construction Group.

Якп повідомляє прес-служба КМДА, документ підписали в рамках робочого візиту української урядової делегації на "Один пояс, один шлях".

"Консорціум виступає в якості керуючого партнера, який має великий досвід у галузі будівництва об'єктів інфраструктури. Фахівці китайської сторони проведуть дослідження щодо поточного стану реалізації проекту "Будівництво четвертої лінії метро в м. Києві", яке розглядатиме технічні деталі; обсяг фінансових ресурсів і правовий спосіб, завдяки якому проект буде реалізований остаточно. Також дослідження включатиме оцінку юридичної і фінансової життєздатності проекту, у тому числі техніко-економічне обґрунтування та кошторис витрат", – розповів Поворозник.

Згідно з документом, консорціум може виступати в якості підрядника, що працює за схемою ЕРС (проектування, закупівля та будівництво) та виконувати "проекти" за моделлю EPC+F (проектування, закупівля, будівництво та фінансування). У рамках цього проекту консорціум надаватиме допомогу КМДА у залучені коштів від китайських фінансових установ, що дозволить налагодити співпрацю з урядом Китаю та реалізувати великі інфраструктурні проекти.

У січні Віталій Кличко сказав, що сподівається стати першим мером Києва, який не тільки обіцяв, але і закінчив будівництво метро на Троєщину. "Я багато разів про це говорив, і це моє завдання", - сказав він. Тоді ж Кличко сказав, що в наступному році буде запущена експлуатацію станція "Львівська брама".