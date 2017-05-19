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Влада Києва підписала меморандум з китайськими компаніями про будівництво четвертої лінії метро

19 травня в 17:35

Спочатку фахівці китайської сторони проведуть дослідження щодо поточного стану реалізації проекту.

станция метро крещатик
Кличко запросить китайців побудувати четверту лінію метро
tov-tob.livejournal.com
Заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав Меморандум про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лінії метро в м. Києві з китайським консорціумом, до якого входять компанії China Railway International Group та China Pacific Construction Group.

Якп повідомляє прес-служба КМДА, документ підписали в рамках робочого візиту української урядової делегації на "Один пояс, один шлях".

"Консорціум виступає в якості керуючого партнера, який має великий досвід у галузі будівництва об'єктів інфраструктури. Фахівці китайської сторони проведуть дослідження щодо поточного стану реалізації проекту "Будівництво четвертої лінії метро в м. Києві", яке розглядатиме технічні деталі; обсяг фінансових ресурсів і правовий спосіб, завдяки якому проект буде реалізований остаточно. Також дослідження включатиме оцінку юридичної і фінансової життєздатності проекту, у тому числі техніко-економічне обґрунтування та кошторис витрат", – розповів Поворозник.

Згідно з документом, консорціум може виступати в якості підрядника, що працює за схемою ЕРС (проектування, закупівля та будівництво) та виконувати "проекти" за моделлю EPC+F (проектування, закупівля, будівництво та фінансування). У рамках цього проекту консорціум надаватиме допомогу КМДА у залучені коштів від китайських фінансових установ, що дозволить налагодити співпрацю з урядом Китаю та реалізувати великі інфраструктурні проекти.

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У січні Віталій Кличко сказав, що сподівається стати першим мером Києва, який не тільки обіцяв, але і закінчив будівництво метро на Троєщину. "Я багато разів про це говорив, і це моє завдання", - сказав він. Тоді ж Кличко сказав, що в наступному році буде запущена експлуатацію станція "Львівська брама".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ будівництво
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