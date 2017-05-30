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"ВКонтакте" закриє свій київський офіс – ЗМІ

30 травня в 14:24

Керівництво прийняло рішення скоротити частину співробітників київського офісу, а частину перевести в московський.

вконтакте запрет
«ВКонтакте» вирішив піти, не чекаючи обшуків
Соціальна мережа "ВКонтакте" прийняла рішення закрити свій офіс в Києві. Компанія збирається скоротити частину працівників, а частині запропонують перейти в московський офіс компанії, пише ресурс vc.ru, посилаючись на свої джерела в компанії.

При цьому за даними видання, офіційний представник "ВКонтакте" Євген Красніков не зміг підтвердити цю інформацію.

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Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" в Києві та Одесі.

За матеріалами: vc.ru
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Теги вконтакте Київ офіс
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