"ВКонтакте" закриє свій київський офіс – ЗМІ

Керівництво прийняло рішення скоротити частину співробітників київського офісу, а частину перевести в московський.
«ВКонтакте» вирішив піти, не чекаючи обшуків
Соціальна мережа "ВКонтакте" прийняла рішення закрити
свій офіс в Києві. Компанія збирається скоротити частину працівників, а частині запропонують перейти в московський офіс компанії, пише ресурс vc.ru
, посилаючись на свої джерела в компанії.
При цьому за даними видання, офіційний представник "ВКонтакте" Євген Красніков не зміг підтвердити цю інформацію.
Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru
.
29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" в Києві та Одесі.
За матеріалами:
vc.ru