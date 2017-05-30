"ВКонтакте" закриє свій київський офіс – ЗМІ

Керівництво прийняло рішення скоротити частину співробітників київського офісу, а частину перевести в московський.

«ВКонтакте» вирішив піти, не чекаючи обшуків

Соціальна мережа "ВКонтакте" прийняла рішеннясвій офіс в Києві. Компанія збирається скоротити частину працівників, а частині запропонують перейти в московський офіс компанії, пише ресурс vc.ru , посилаючись на свої джерела в компанії.

При цьому за даними видання, офіційний представник "ВКонтакте" Євген Красніков не зміг підтвердити цю інформацію.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" в Києві та Одесі.