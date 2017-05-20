Військові пенсії планується підвищити на початку 2018 року – міністр юстиції

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Очікується, що підвищення військових пенсій буде значним.

Пенсії колишнім військовим підвищать не раніше 1 січня Андрій Товстиженко, DT.UA

Військові пенсії можуть підвищити з 1 січня 2018 року, відповідні зміни планується передбачити в окремому законопроекті.

"Більше 2 млн пенсіонерів - це військові пенсіонери. За ним буде окремий закон, і за військовим пенсіонерам з 1 січня наступного року буде значне збільшення пенсій", - заявив міністр юстиції України Павло Петренко в ефірі каналу "112.Україна".

Він також зазначив, що якщо пенсійну реформу уряду підтримає Верховна Рада, на підвищення пенсій можуть розраховувати 5,6 млн людей.

"Якщо людина працювала в бюджетній сфері і вийшов на пенсію в 2008 році, це може бути лікар, або педагог, у нього зараз середня пенсія 1467 грн з розрахунку тієї заробітної плати 2007 року. Після цієї пенсійної реформи пенсія точно збільшується приблизно на 1000 грн для бюджетника. Тобто близько 2300 грн з 1 жовтня, якщо буде проголосована наша пенсійна реформа - 5 млн 600 тис. пенсіонерів отримають таке збільшення", - заявив Петренко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Верховній Раді прийняти проект пенсійної реформи, розроблений Кабміном, до кінця поточної сесії парламенту.

Нагадаємо, що проект пенсійної реформи, схвалений Кабінетом міністрів України, передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 років в 2018 році. Починаючи з 1 січня 2019 року людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.

Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги по досягненні 65 років виходячи із сукупного доходу сім'ї.