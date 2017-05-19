Військова прокуратура зажадала оштрафувати винних у неякісному ремонті флагмана ВМС України

"Гетьман Сагайдачний" зламався відразу ж після ремонту, прокуратура подала в суд на підрядника.

Флагман ВМС України зламався відразу ж після ремонту Сегодня.ua

Військова прокуратура Південного регіону судиться з підрядником, який проводив ремонт флагмана Військово-Морського флоту України – фрегата "Гетьман Сагайдачний". Як з'ясувалося, незабаром після ремонту на кораблі вийшов з ладу дизельний двигун. І хоча він перебував на гарантії, фірма-підрядник не усунула виявлені дефекти.

Враховуючи можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ та з метою усунення порушень закону військова прокуратура звернулася в суд з позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Назву фірми-підрядника прокуратура не повідомила.

Раніше повідомлялося, що черговий, доковий ремонт фрегата військові замовили заводу "Ленінська кузня". Крайнім терміном закінчення ремонту в тендері значилось 21 червня. Заводом володіє "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал" президента Петра Порошенка та "ЗНКІФ "ВІК" нардепа Ігоря Кононенко, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка".