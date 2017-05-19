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Військова прокуратура зажадала оштрафувати винних у неякісному ремонті флагмана ВМС України

19 травня в 08:58

"Гетьман Сагайдачний" зламався відразу ж після ремонту, прокуратура подала в суд на підрядника.

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Флагман ВМС України зламався відразу ж після ремонту
Сегодня.ua
Військова прокуратура Південного регіону судиться з підрядником, який проводив ремонт флагмана Військово-Морського флоту України – фрегата "Гетьман Сагайдачний". Як з'ясувалося, незабаром після ремонту на кораблі вийшов з ладу дизельний двигун. І хоча він перебував на гарантії, фірма-підрядник не усунула виявлені дефекти.

Враховуючи можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ та з метою усунення порушень закону військова прокуратура звернулася в суд з позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Назву фірми-підрядника прокуратура не повідомила.

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Раніше повідомлялося, що черговий, доковий ремонт фрегата військові замовили заводу "Ленінська кузня". Крайнім терміном закінчення ремонту в тендері значилось 21 червня. Заводом володіє "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал" президента Петра Порошенка та "ЗНКІФ "ВІК" нардепа Ігоря Кононенко, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка".

За матеріалами: DT.UA
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