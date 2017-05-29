Військова прокуратура оголосить про підозру двом екс-головам податкових адміністрацій

В ході обшуків слідчі знайшли у колишніх податківців "багато цікавого", стверджує головний військовий прокурор.

У прокуратурі підготували підозри ще для двох податківців gp.gov.ua

Військова прокуратура в понеділок повідомить про підозру екс - начальнику податкової адміністрації у Києві та Київській області Олегу Низенку, а також колишньому голові Одеської обласної державної податкової адміністрації Олександру Чернобаю, повідомив головний військовий прокурор України

"У понеділок ми належним чином відправимо і оголосимо підозру через відповідну процедуру... колишньому голові Одеської обласної державної податкової адміністрації пану Чернобаю... і колишньому голові податкової адміністрації м. Києва та Київської області пану Низенку", – заявив Матіос в ефірі телеканалу ZIK у неділю ввечері.

За словами військового прокурора, у екс-чиновників були проведені обшуки, в ході яких правоохоронці знайшли "багато цікавого".

"У пана Чорнобая ми знайшли унікальну річ. Зокрема, це обвинувальний висновок, який ще за старим кодексом, у 2002 році, за зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків стосовно керівника однієї з районних податкових інспекцій Макіївки, підписав тодішній прокурор Макіївки Ренат Кузьмін. Про цей обвинувальний акт ніхто не знав, що його немає у жодному обліку, однак його, як настільну книгу для себе, зберігав пан Чорнобай", – зазначив Матіос.

При цьому, сам Чорнобай встиг втекти перед приходом слідчих прокуратури.

Колишній начальник податкової адміністрації в Києві та Київській області Низенко, за словами Матіоса, вже два роки проживає в Іспанії.

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