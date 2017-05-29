Топ Новини
<
>

Військова прокуратура оголосить про підозру двом екс-головам податкових адміністрацій

29 травня в 10:26

В ході обшуків слідчі знайшли у колишніх податківців "багато цікавого", стверджує головний військовий прокурор.

Генпрокуратура1 ГПУ1
У прокуратурі підготували підозри ще для двох податківців
gp.gov.ua
Військова прокуратура в понеділок повідомить про підозру екс - начальнику податкової адміністрації у Києві та Київській області Олегу Низенку, а також колишньому голові Одеської обласної державної податкової адміністрації Олександру Чернобаю, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"У понеділок ми належним чином відправимо і оголосимо підозру через відповідну процедуру... колишньому голові Одеської обласної державної податкової адміністрації пану Чернобаю... і колишньому голові податкової адміністрації м. Києва та Київської області пану Низенку", – заявив Матіос в ефірі телеканалу ZIK у неділю ввечері.

За словами військового прокурора, у екс-чиновників були проведені обшуки, в ході яких правоохоронці знайшли "багато цікавого".

"У пана Чорнобая ми знайшли унікальну річ. Зокрема, це обвинувальний висновок, який ще за старим кодексом, у 2002 році, за зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків стосовно керівника однієї з районних податкових інспекцій Макіївки, підписав тодішній прокурор Макіївки Ренат Кузьмін. Про цей обвинувальний акт ніхто не знав, що його немає у жодному обліку, однак його, як настільну книгу для себе, зберігав пан Чорнобай", – зазначив Матіос.

При цьому, сам Чорнобай встиг втекти перед приходом слідчих прокуратури.

Колишній начальник податкової адміністрації в Києві та Київській області Низенко, за словами Матіоса, вже два роки проживає в Іспанії.

Читайте також: У МВС підвели підсумки антикорупційної операції – арештовано 11 осіб

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги прокурор прокуратура військові
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...