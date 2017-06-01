Вищий спецсуд вирішив розсекретити засідання суду у справі Гонгадзе

Аудіозаписи Печерського суду просив розсекретити представник потерпілого.

Аудіозаписи з суду над Пукачем розсекретять

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв рішення розсекретити аудіозаписи Печерського суду за обвинуваченням колишнього голови департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якого засудили за вбивство Георгія Гонгадзе. Суд постановив розсекретити аудіозаписи за клопотанням представника потерпілого Олексія Подольського.

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові.

У січні минулого року суд лишив колишньому генералові МВС Олексію Пукачуза вбивство журналіста Гонгадзе. Проте ні Пукач, ні родина Гонгадзе з вироком не згодні. На суді обвинувачений натякав, що мотиви для вбивства журналіста були у екс-президента Леоніда Кучми та голови його адміністрації Володимира Литвина.

Мирослава Гонгадзе зазначила, що суд не назвав і не покарав головних винуватців смерті її чоловіка - замовників вбивства.

У лютому 2015 року генеральний прокурор Віктор Шокін відновив досудове розслідування кримінальної справи за фактом вбивства журналіста Георгія Гонгадзе й створив слідчу групу із розслідування справи.