Вища рада правосуддя звільнила 91 кримського суддю

Суддів звільнили за дисциплінарні проступки, несумісні зі статусом судді.
Як повідомив доповідач із зазначеного питання – член Вищої ради правосуддя Микола Гусак, вказані судді, перебуваючи у статусі суддів України, здійснювали судочинство та ухвалювали судові рішення на підставі законодавства та іменем Російської Федерації, російською мовою з використанням символів іншої держави.
"Встановлені перевіркою факти підтверджують, що дії зазначених суддів підривають авторитет правосуддя, порочать звання судді та беззаперечно є істотним дисциплінарним проступком, несумісним зі статусом судді, а також свідчать, що ці судді свідомо знехтували своїми обов'язками та порушили морально-етичні принципи поведінки судді", - сказав він.
Гусак зазначив, що обираючи вид дисциплінарного стягнення стосовно вказаних суддів, Комісія врахувала характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особи суддів та ступінь їхньої вини.
У жовтні 2015 року повідомлялося, що українські суди заарештували майно 276 кримських суддів, підозрюваних у держзраді, на суму понад 2 млрд грн.DT.UA