Вища рада правосуддя звільнила 91 кримського суддю

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Суддів звільнили за дисциплінарні проступки, несумісні зі статусом судді.

Вища рада правосуддя продовжує звільняти кримських суддів Вища рада правосуддя

звільнила 91 суддю судів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 26 грудня 2016 року.

Як повідомив доповідач із зазначеного питання – член Вищої ради правосуддя Микола Гусак, вказані судді, перебуваючи у статусі суддів України, здійснювали судочинство та ухвалювали судові рішення на підставі законодавства та іменем Російської Федерації, російською мовою з використанням символів іншої держави.

"Встановлені перевіркою факти підтверджують, що дії зазначених суддів підривають авторитет правосуддя, порочать звання судді та беззаперечно є істотним дисциплінарним проступком, несумісним зі статусом судді, а також свідчать, що ці судді свідомо знехтували своїми обов'язками та порушили морально-етичні принципи поведінки судді", - сказав він.

Гусак зазначив, що обираючи вид дисциплінарного стягнення стосовно вказаних суддів, Комісія врахувала характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особи суддів та ступінь їхньої вини.

У жовтні 2015 року повідомлялося, що українські суди заарештували майно 276 кримських суддів, підозрюваних у держзраді, на суму понад 2 млрд грн.