Випускники шкіл Криму зможуть вступати до ВНЗ на материку за результатами вступних іспитів

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Закон вступить в силу через місяць.

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Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України

Підписаний Порошенко закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України" (№ 2026-VIII), спрямований на вдосконалення механізму правового регулювання суспільно-правових відносин, що виникають при реалізації права на освіту для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, створення для таких осіб додаткових можливостей щодо вступу на навчання у вищі навчальні заклади.

"Закон передбачає, що для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, і отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, у вищі навчальні заклади, розташовані на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, встановлюється в обсязі 1000 місць державного замовлення і розподіляється між зазначеними закладами в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Закон вступає в силу на наступний день після його опублікування і вводиться в дію через місяць від дня вступу в силу.

Як повідомлялося, 16 травня 2017 року Верховна Рада 238-ма голосами ухвалила цей закон (законопроект № 6116) в першому читанні і в цілому.