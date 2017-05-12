Вихідні в Україні будуть прохолодні і дощові

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти. Температура в більшості областей – не вище 15°.

Циклон із Заходу принесе дощі Василь Артюшенко, DT.UA

У суботу, 13 травня, в Україні очікуються дощі, місцями грози, лише в Криму, більшості південних, Донецькій та Луганській областях без істотних опадів, повідомляє

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, температура вночі 6-11°, на півночі Лівобережжя місцями 3-5° тепла; вдень 16-21°, у північних та більшості західних областях 11-16°.

У Києві – вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.

На неділю, 14 травня, синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вночі в Карпатах, центральних і південних областях помірні, місцями сильні дощі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура в південній і східній частині вночі 7-12° тепла, вдень 14-19°, на решті території вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві – невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, в квітні 2017 року середня температура в Києві становила 10,4° тепла, що на 1,7° вище кліматичної норми.