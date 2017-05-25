Відносна більшість українців хоче об'єднання церков на основі Київського патріархату

Позиції громадян стосовно перспектив роз'єднаного наразі православ'я в Україні, порівняно з минулим роком, дещо змінилися.
Дещо менше (21%) вважають, що "православні церкви України повинні об'єднатися в єдину Церкву, яка домагатиметься незалежності" (у минулому році – 24%).
Водночас, як і в минулому році, значна частина (41%) громадян або засвідчили байдужість до питання перспектив православ'я (23%), або не змогли визначитися стосовно нього (17%).
З 2010 року майже втричі – 22% до 8% - зменшилося число громадян, упевнених в тому, що "Українська православна церква має залишатися невід'ємною частиною Російської православної церкви".
У червні 2016 року Верховна Рада звернулася до вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії Православній церкві в Україні. Рада просить патріарха визнати недійсним томос 1686 року про перепідпорядкування Київської митрополії Москві, оскільки він був прийнятий з порушенням священних канонів Православної церкви.DT.UA