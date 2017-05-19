Вибух автомобіля у Кропивницького виявився імітацією замаху на співробітника пенітенціарної служби

За даними слідства, вбивство замовив один з ув'язнених.
Слідству вдалося з'ясувати, що один з ув'язнених через конфлікт із співробітником пенітенціарної служби вирішив замовити його вбивство. Знаряддям вбивства мала стати граната Ф-1, повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної прокуратури.
Поліції вдалося попередити замах, а прокуратура проконтролювала здійснення злочину у формі імітації його обстановки.
Замовник вбивства та його організатор затримані, їм повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 348 (підготовка до замаху на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Підозрюваним також обрали запобіжні заходи.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому підірвали автомобіль державного службовця, який отримав тяжкі травми. Вибух прогримів близько 5-ї годин ранку, в одному зі спальних мікрорайонів міста. За попередньою інформацією, на автомобілі "Нива", що належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій.DT.UA