Вибух автомобіля у Кропивницького виявився імітацією замаху на співробітника пенітенціарної служби

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За даними слідства, вбивство замовив один з ув'язнених.

Поліція інсценувала замах у Кропивницького Twitter/ПоліціяКіровоградщини

Правоохоронні органи зімітували замах на одного з керівників Кропивницької установи виконання покарань №14, автомобіль якого підірвали у п'ятницю, 19 травня, в одному зі спальних районів міста.

Слідству вдалося з'ясувати, що один з ув'язнених через конфлікт із співробітником пенітенціарної служби вирішив замовити його вбивство. Знаряддям вбивства мала стати граната Ф-1, повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної прокуратури.

Поліції вдалося попередити замах, а прокуратура проконтролювала здійснення злочину у формі імітації його обстановки.

Замовник вбивства та його організатор затримані, їм повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 348 (підготовка до замаху на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу. Підозрюваним також обрали запобіжні заходи.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому підірвали автомобіль державного службовця, який отримав тяжкі травми. Вибух прогримів близько 5-ї годин ранку, в одному зі спальних мікрорайонів міста. За попередньою інформацією, на автомобілі "Нива", що належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій.