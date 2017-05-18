Верховна Рада відзначила Міжнародний День вишиванки

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

День вишиванки обов'язково припадає на будній день, щоб затвердити сучасний і діловий характер українського костюму.

18 травня народні депутати прийшли на пленарне засідання Верховної Ради у традиційному українському одязі, віддаючи данину Дню вишиванки. Національне вбрання часто зустрічаэться в Раді і в інші дні, але сьогодні більшість присутніх у сесійній залі дотримувалися українського костюму. Перед відкриттям засідання Парламенту у сесійній залі зареєструвалися 366 нардепів. "Оппоблок" та інші колишні "регіонали" свято проігнорували.

Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня. Свято бере початок з ініціативи студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день на рік присвятити українській вишиванці. Цей фестиваль покликаний популяризувати українську культуру і традиції. Засновники акції наполягають на тому, щоб День вишиванки припадав саме на будній день, а не на вихідний, відзначаючи, що вишиванка - органічна складова життя і культури українців.

Цього року свято співпало з Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Депутати у вишиванках вшанували хвилиною мовчання пам'ять кримських татар, що не повернулися з заслання. Також з нагоди Дня вишиванки у Раді відкрилася виставка робіт родини Теліженко "І соборна і єдина буде жити Україна..."

У Кропивницькому стартувала акція "Вишиванковий Україна". Учні Кропивницького вишиють величезну мапу України, яка буде завершена до Дня Незалежності.